BDC: 240 millions en «prêts express» en un an

Avec quelque deux milliers de prêts accordés en quelques minutes pour un montant moyen de 120 000 $, selon les données obtenues par La Presse, on a ainsi distribué 240 millions à des entreprises canadiennes et québécoises depuis le 15 novembre 2017.

LIQUIDITÉS RAPIDES

Cette méthode accélérée et peu habituelle, Remorques Leblanc en a profité en décembre 2017. « En 2016, on a commencé la fabrication de nos propres remorques, et on a eu une expansion assez formidable, explique Jessie Deroy, copropriétaire de l'entreprise de location et de vente de remorques établie à Daveluyville, près de Victoriaville. La BDC nous a offert cette option de prêt express pour 100 000 $. Ce ne sont pas des pinottes ! »

Le processus lui-même, alors que leur directeur de compte à la BDC s'est rendu aux bureaux de Remorques Leblanc, n'a pris que quelques minutes. Entre le moment où Mme Deroy et ses partenaires ont entamé les démarches et celui où les fonds étaient accessibles, il s'est écoulé 48 heures.

« Très prochainement, parce que notre expansion continue et qu'on a reçu des commandes assez importantes à fabriquer, on va avoir besoin de soutien financier, indique la copropriétaire. On va refaire une demande. »

DEUX PRÊTS EN 25 MINUTES

Pour Angela Cadorin, une entrepreneure née à Baie-Comeau maintenant installée à Thunder Bay, en Ontario, le processus a été encore plus rapide pour une première demande de 100 000 $ en janvier dernier. « C'est la partie qui m'a le plus impressionnée, la vitesse. Ça a pris 10 minutes. » Plus récemment, l'entreprise qu'elle dirige avec son conjoint, Fat Guys Auto Parts, a obtenu un autre prêt, cette fois de 350 000 $ pour l'achat d'équipement.

« Pour le premier prêt, la somme avait été préapprouvée, mais pas pour le deuxième. Notre directeur de compte a ouvert son iPad et est passé à travers tout le processus. Et ça a pris 15 minutes. Avec une banque traditionnelle, ça ne se serait pas passé comme ça, c'est clair. »

MISSION SIMPLICITÉ

Comme toutes les entreprises qui ont profité du prêt express, Remorques Leblanc et Fat Guys Auto Parts sont des clients de longue date de la BDC. Les prêts accordés rapidement ne sont pas aussi risqués qu'on pourrait le croire : le dossier de chaque client est analysé en continu et les montants de prêts disponibles ainsi que les taux d'intérêt sont prédéfinis, avant même qu'une demande soit déposée.

Pour le fonds de roulement, le montant du prêt ne peut dépasser 100 000 $. Les investissements en équipement peuvent aller jusqu'à 750 000 $.

La BDC, société d'État relevant d'Ottawa dont les services sont exclusivement destinés aux entrepreneurs, s'est donné comme mission de « leur rendre la vie la plus facile possible », dit en entrevue son président et chef de la direction Michael Denham. « Ce sont des gens très occupés, ils ont une entreprise à gérer. Auparavant, ça prenait 10 jours avec beaucoup de fax et de papiers à remplir. C'était trop compliqué et, pour nous, ce n'était pas acceptable. »

Pour s'assurer de la simplicité du processus, c'est avec une application maison développée avec des partenaires, et installée sur un iPad, que les directeurs de compte bouclent les prêts chez les clients. On tenait également à s'assurer de la sécurité et de la confidentialité des données des clients, ce que la plateforme iOS pouvait garantir, explique-t-on à la BDC.