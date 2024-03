(Ottawa) Les importations de marchandises du Canada ont diminué de 3,8 % en janvier dernier pendant que les exportations baissaient de 1,7 %.

La Presse Canadienne

Statistique Canada signale donc que la balance commerciale de marchandises du Canada est passée d’un déficit de 863 millions en décembre à un surplus de 496 millions en janvier.

Les importations totales ont diminué en janvier pour s’établir à 61,8 milliards, le niveau le plus bas enregistré depuis février 2022. Statistique Canada a notamment observé que les importations de biens de consommation, qui avaient bondi de 9,8 % en décembre, ont reculé de 7,1 % en janvier, ce qui a eu pour effet de contrebalancer en grande partie la hausse générale observée le mois précédent.

D’autre part, la baisse des exportations totales en janvier a représenté une troisième diminution mensuelle consécutive. Statistique Canada a notamment remarqué des baisses des exportations de produits en métal et de produits minéraux non métalliques de même que des aéronefs et des pièces de transport.

Les importations en provenance des États-Unis ont diminué de 1,7 % en janvier pendant que les exportations vers ce pays fléchissaient de 1 %, ce qui fait en sorte que l’excédent commercial du Canada avec son principal partenaire commercial s’est légèrement élargi, passant de 8,6 milliards en décembre à 8,8 milliards en janvier.

Entre-temps, les importations en provenance de pays autres que les États-Unis ont reculé de 7,3 % en janvier alors que les exportations à destination de ces pays ont baissé de 4,2 %. Le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est rétréci, passant de 9,4 milliards en décembre à 8,3 milliards le mois suivant.