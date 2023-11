Les consommateurs ont dépensé, en moyenne, 321 dollars chacun, selon la NRF, ce qui porterait le total à plus de 60 milliards de dollars.

(New York) Quelque 200 millions d’Américains ont réalisé des achats lors de la période de rabais dite du « Black Friday », temps fort du magasinage aux États-Unis, un record, a annoncé mardi la fédération du commerce de détail (NRF).

Agence France-Presse

Ce chiffre, une petite hausse de 1,9 % de la fréquentation par rapport à 2022, quand la NRF s’attendait à un affaissement (-7,4 %), est le signe « de la résilience des consommateurs », selon la fédération, dans une économie qui montre des signes d’essoufflement.

La période considérée va du jour férié de Thanksgiving (jeudi) au « Cyber Monday », le lundi suivant, désormais traditionnelle journée de promotion en ligne, en passant par le « Black Friday » lui-même, vendredi.

Les consommateurs ont dépensé, en moyenne, 321 dollars chacun, selon la NRF, ce qui porterait le total à plus de 60 milliards de dollars, un chiffre que la fédération, contactée par l’AFP, s’est refusée à confirmer.

Le président de la NRF, Matthew Shay, a notamment attribué le succès de cette séquence aux promotions consenties par les commerçants ainsi qu’à une météo favorable.

« La consommation s’est modérée par rapport aux trois dernières années », qui ont vu une ruée des achats après les premiers mois de la pandémie, a reconnu le responsable.

Mais « les consommateurs sont encore vigoureux et nous nous attendons à ce que cela joue sur la période des fêtes », a déclaré Matthew Shay.

La NRF table sur des dépenses en hausse de 3 à 4 % pour la période allant de début novembre à fin décembre.

Dans le détail, durant les cinq jours de la période de Thanksgiving, ils sont 121,4 millions à s’être rendus physiquement dans un point de vente (-1 %), soit moins que les 134,2 millions de résidents américains qui ont réalisés des achats en ligne (+3 %), certains ayant utilisé les deux options.

Fait notable, les opérations réalisées sur un téléphone intelligent ou un appareil connecté ont sensiblement diminué (-11 %) sur un an.

Les cinq types d’articles les plus prisés ont été l’habillement (49 % des acheteurs), les jouets (31 %), les cartes cadeaux (25 %), les livres, jeux vidéo et autres médias (23 %), puis les produits d’hygiène et de beauté (23 %).