(New York) La Bourse de New York a terminé en légère baisse, lundi, sur un marché qui s’essouffle après plusieurs semaines de gains, mais refuse de ployer, ce qui incite les investisseurs à l’optimisme.

Agence France-Presse

La Presse Canadienne

Le Dow Jones a cédé 0,16 %, l’indice NASDAQ a lâché 0,07 % et l’indice élargi S&P 500 a perdu 0,20 %.

La Bourse de Toronto a clôturé en baisse modérée, à l’instar des marchés américains, les investisseurs restant prudents face à l’économie.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois a retraité de 70,45 points, ou 0,35 %, à 20 032,66 points, plombé par le recul des titres des secteurs de l’énergie et des métaux de base.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s’est négocié au cours moyen de 73,34 cents US, en baisse par rapport à celui de 73,41 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a chuté de 68 cents US à 74,86 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel a perdu 5 cents US à 2,95 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or a gagné 9,40 $ US à 2012,40 $ US l’once et celui du cuivre baissait de 3 cents US à 3,80 $ US la livre.