(Québec) Baisser les impôts des entreprises et des particuliers, mettre fin à l’aide publique aux entreprises « peu performantes », adopter une loi sur « l’enrichissement collectif » et inciter les travailleurs à retarder leur retraite : plusieurs recommandations ont été faites au ministre des Finances par un groupe d’experts pour réduire l’écart de richesse entre le Québec et l’Ontario. Eric Girard en fera l’analyse « dans les prochains mois ».