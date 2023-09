Pour 2024, le rapport indique que l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard prévoient les augmentations de salaire moyennes les plus élevées, dans une fourchette de 3,9 % à 4,0 %.

(Toronto) Les augmentations de salaire au Canada l’année prochaine seront légèrement inférieures à celles observées cette année, suggère une nouvelle enquête menée par le cabinet de conseil Eckler.

La Presse Canadienne

L’entreprise affirme que le salaire de base moyen national pour 2024 devrait augmenter de 3,9 %, en excluant les gels de salaires prévus. Le résultat serait inférieur à l’augmentation réelle moyenne nationale du salaire de base cette année, de 4,4 %.

Selon le responsable national des pratiques de rémunération chez Eckler, Anand Parsan, même si les organisations continuent de faire face à une incertitude économique persistante et à un marché du travail tendu, l’enquête montre que nombre d’entre elles prévoient des augmentations de salaire proches des sommets récents.

Pour 2024, le rapport indique que l’Alberta, la Colombie-Britannique et l’Île-du-Prince-Édouard prévoient les augmentations de salaire moyennes les plus élevées, dans une fourchette de 3,9 % à 4,0 %.

Les augmentations de salaire moyennes projetées les plus élevées par secteur, l’année prochaine, devraient être dans le secteur minier, à 7,3 %, dans les technologies de l’information et la haute technologie, à 4,7 %, et dans les services professionnels, scientifiques et techniques, à 4,4 %.

Le rapport d’Eckler indique également que la rémunération reste un élément essentiel pour attirer et retenir le personnel, moins de 1 % des entreprises interrogées signalant qu’un gel des salaires est prévu.