(Washington) Une responsable de la banque centrale américaine (Fed) a répété vendredi que les taux devraient probablement être encore relevés cette année pour parvenir à juguler l’inflation de façon durable, et rester à un niveau élevé pendant plus longtemps que prévu.

Agence France-Presse

« L’inflation est encore trop élevée, et je pense qu’il sera probablement approprié que le comité augmente encore les taux et les maintienne à un niveau restrictif pendant un certain temps afin de ramener l’inflation à notre objectif de 2,0 % », a déclaré Michelle Bowman, une gouverneure de la Fed, lors d’un discours devant des banquiers à Vail, dans le Colorado.

Le comité de politique monétaire de la Fed, le FOMC, s’est réuni mardi et mercredi, et a annoncé un maintien des taux à leur niveau actuel, dans la fourchette de 5,25-5,50 %.

Ils anticipent cependant une hausse supplémentaire d’ici fin-2023, et des taux légèrement supérieurs à 5,0 % en 2024, un niveau plus élevé que prévu.

Car le ralentissement de l’inflation pourrait être moins rapide qu’espéré, elle devrait rester « supérieure à 2 % au moins jusqu’à la fin de 2025 », a souligné Michelle Bowman.

Après avoir ralenti pendant un an, l’inflation a rebondi cet été aux États-Unis, en raison notamment de la hausse mondiale des prix du pétrole.

« Je vois un risque persistant que les prix de l’énergie augmentent encore et annulent certains des progrès que nous avons observés en matière d’inflation ces derniers mois », a averti la gouverneure.

« Compte tenu des données en demi-teinte — des dépenses solides, mais une baisse de l’inflation et des révisions à la baisse des emplois créés au cours des mois précédents — j’ai soutenu la décision du FOMC de maintenir les taux » stables, mercredi, a-t-elle précisé.

Cette membre du conseil des gouverneurs de la Fed a par ailleurs évoqué la crise bancaire du printemps, qui a suivi la faillite en mars de Silicon Valley Bank (SVB), et a conduit à un resserrement des conditions de crédit.

« Malgré ce durcissement des normes d’octroi de crédit bancaire, nous n’avons pas observé de signes d’une forte contraction du crédit qui ralentirait considérablement l’activité économique », a-t-elle détaillé.

Depuis mars 2022, le principal taux directeur de la Fed a été relevé à 11 reprises, un rythme très rapide.

L’inflation s’est établie en août à 3,7 % sur un an, selon l’indice CPI. L’indice PCE, privilégié par la Fed, était de 3,3 % en juillet, les données d’août seront publiées le 29 septembre.