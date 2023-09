L’inflation frappe encore

Alors que l’économie canadienne montre de plus en plus de signes de faiblesse, l’inflation s’est accélérée en août pour le deuxième mois consécutif. Après une hausse de 3,3 % en juillet, l’indice des prix à la consommation (IPC) affiche une augmentation de 4 % en août – un bond qui s’élève depuis deux ans à plus de 11 %.