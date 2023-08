À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles progressait de 0,2 % et l’indice élargi S&P 500 de 0,3 %.

(Tokyo) Les marchés mondiaux ont amorcé la semaine en baisse, lundi, après une semaine plutôt difficile à Wall Street en raison des données sur l’emploi aux États-Unis.

Associated Press

En France, Paris a perdu 0,2 % lors du début de la journée de lundi, tandis que Francfort, en Allemagne, a échappé 0,3 %. Du côté de Londres, en Angleterre, la chute se plaçait à 0,5 %.

En Asie, le Nikkei 225 a ajouté 0,2 % à Tokyo. La bourse de Shanghai a reculé de 0,6 %, alors que le Hang Seng de Hong Kong est resté stable. Sydney a perdu 0,2 % et Séoul 0,9 %.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole perdait 84 cents US à 82,28 $ US le baril.

Les investisseurs surveillaient de près certaines entreprises dont les résultats trimestriels sont attendus plus tard cette semaine, notamment Disney aux États-Unis, le groupe Alibaba en Chine, ainsi que Sony et SoftBank au Japon.

La semaine dernière, un rapport très attendu sur l’emploi aux États-Unis a révélé que l’embauche a été un peu plus faible le mois dernier que prévu par les économistes, bien que les salaires des travailleurs aient augmenté plus que prévu.

Bien qu’un marché du travail vigoureux soit généralement un signe positif pour l’économie, la Réserve fédérale américaine pourrait voir une croissance des salaires particulièrement forte comme exerçant une pression accrue sur l’inflation.

Si le marché du travail continue de se modérer, cela pourrait permettre à l’inflation de continuer à se calmer, après avoir atteint un sommet l’été dernier.