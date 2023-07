Le ralentissement de l’inflation s’est poursuivi en juin alors que l’indice des prix à la consommation au Canada s’est établi à 2,8 %, en baisse par rapport au taux de 3,4 % mesuré en mai.

Ce qu’il faut savoir Le taux d’inflation au Canada s’est établi à 2,8 % en juin, en baisse par rapport au mois dernier. C’est la baisse des prix de l’essence qui a eu le plus d’impact en juin. L’inflation des prix des aliments achetés en épicerie qui est demeurée très élevée à 9,1 % et la forte hausse des coûts d’intérêt hypothécaire (+ 30 % sur un an) ont le plus contribué à l’inflation en juin. L’inflation de base – autour de 4 % – demeure supérieure à la cible de la Banque du Canada.

Avec ce repli, le taux d’inflation s’approche de la fourchette cible de la Banque du Canada – autour de 2 % – pour la première fois en plus de deux ans. Une nouvelle qui a réjoui la ministre des Finances, Chrystia Freeland. « C’est le plus bas taux en deux ans », a-t-elle dit en conférence téléphonique à partir de New Delhi, en marge de la rencontre du G20.

Alors que le ralentissement de l’inflation a été assez généralisé, c’est encore une fois la baisse des prix de l’essence qui a eu le plus d’impact en juin. En excluant les prix de l’essence, le taux d’inflation globale en juin se serait établi à 4 %, en faible baisse par rapport au taux de 4,4 % mesuré en mai.

L’inflation des prix en épicerie qui est demeurée très élevée, à 9,1 % et la forte hausse des coûts d’intérêt hypothécaire (+ 30,1 % sur un an) ont le plus contribué à l’inflation globale en juin.

L’inflation de base toujours trop élevée

Les mesures de l’inflation de base (excluant les éléments aux prix plus volatils) qui sont les plus suivis par la Banque du Canada pour jauger les pressions inflationnistes dans l’économie ont continué d’osciller entre 3,5 % et 4 %, soit encore au-dessus des cibles de la banque centrale.

De l’avis d’économistes, ces mesures de l’inflation de base encore plus élevée que souhaité à la Banque du Canada suggèrent que sa lutte contre l’inflation par les taux d’intérêt les plus hauts en 20 ans pourrait encore s’allonger au cours des prochains trimestres.

Lors de son énoncé de hausse de taux d’intérêt, la semaine dernière, la Banque du Canada avait dit s’attendre à ce que le taux d’inflation oscille autour de 3 % au cours de la prochaine année, avant de baisser pour atteindre l’objectif de 2 % d’ici la mi-2025.

Les hausses de taux d’intérêt visent à freiner la demande de biens et services dans l’économie en rendant les emprunts plus coûteux pour les consommateurs et les entreprises.

À terme, ce processus de politique monétaire dite « restrictive » vise à neutraliser les pressions inflationnistes dans l’économie tout en évitant de provoquer une récession.

La ministre Freeland salue le chemin parcouru dans la lutte contre l’inflation sans se permettre d’en tirer des conclusions. « Nous arrivons à la fin de deux années qui ont été très difficiles », a-t-elle dit, sans vouloir spéculer sur la possibilité que le taux d’inflation puisse stagner au-delà du 2 % jusqu’à la moitié de l’année 2025 comme le prévoient bon nombre d’analystes. « Je n’ai pas de boule de cristal et je ne ferai pas de prédictions ou de prévisions », s’est-elle limitée à dire.

Avec Mélanie Marquis, La Presse

L’avis des analystes Andrew Grantham, économiste principal, CIBC Marchés des capitaux « Cette décélération de l’inflation est surtout attribuable au repli des prix de l’essence par rapport à leurs sommets observés en 2022. Aussi, les mesures de l’inflation de base les plus surveillées par la Banque du Canada s’avèrent encore plus élevées que les niveaux ciblés. Malgré ce repli du taux d’inflation en juin, on ne peut pas écarter la possibilité que les taux d’intérêt augmentent encore en début d’automne. » Leslie Preston, économiste principal et directeur, TD Economics « L’inflation a continué de faire des progrès encourageants en juin. Dans son récent énoncé sur les taux d’intérêt, la semaine dernière, la Banque du Canada avait signifié son inquiétude quant à la persistance de pressions inflationnistes dans l’économie. Les données sur l’inflation de juin suggèrent que les choses évoluent dans la bonne direction, mais pas assez vite pour que la Banque du Canada baisse sa garde. » Matthieu Arsenault, chef économiste adjoint, et Alexandra Ducharme, économiste, Banque Nationale Marchés financiers « Le taux d’inflation en juin est revenu dans la fourchette cible de la Banque du Canada – environ 2 % – après 26 mois au-dessus de celle-ci. Dans ce contexte, on se demande si la banque centrale a eu raison de perdre patience face à l’absence de progrès sur le front de l’inflation, et de reprendre sa hausse de taux en juin. Après ce rapport sur l’inflation, nous continuons de penser que cette hausse supplémentaire [des taux d’intérêt] était prématurée et même périlleuse pour l’économie. En fait, la politique monétaire au Canada est la plus restrictive depuis 2008, et la plus stricte parmi les pays du G7. » Royce Mendes, directeur de stratégie macroéconomique, Desjardins Marchés des capitaux « Le taux d’inflation est revenu dans la fourchette cible de la Banque du Canada. Toutefois, des mesures de l’inflation de base les plus surveillées par la banque centrale indiquent que les pressions inflationnistes demeurent persistantes dans l’économie. Après avoir relevé les taux d’intérêt à deux reprises ces derniers mois, je crois que la Banque du Canada sera plus patiente jusqu’à l’automne. »

Parmi les plus fortes hausses en juin (sur un an) Coût des intérêts hypothécaires : + 30,1 % Produits de boulangerie : + 12,9 % Fruits frais : + 10,4 % Aliments en épicerie : + 9,1 % Produits laitiers : + 7,4 % Primes d’assurance automobile : + 5,4 % Source : Statistique Canada