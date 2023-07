Et si le yuan dominait le monde ?

Chaque semaine, vous envoyez vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc. Nos journalistes tentent d’y répondre avec l’aide d’experts.

La Chine travaille très fort pour devenir la première économie mondiale. Que se passerait-il sur les marchés internationaux si le dollar américain était remplacé par le yuan ?

– Richard Fontaine, Granby

Le dollar américain règne en maître sur les marchés financiers internationaux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette suprématie commence à décliner. La Chine travaille fort pour devenir la première économie mondiale et pour imposer sa devise, le yuan, dans les échanges internationaux, explique Angelo Katsoras, analyste géopolitique à la Banque Nationale.

Elle fait des progrès en obtenant de ses partenaires commerciaux qu’ils utilisent sa monnaie lorsqu’ils achètent ses produits. La Chine est maintenant le principal partenaire commercial de plus de 100 pays dans le monde, constate-t-il dans une analyse récente. Tous n’ont pas délaissé le dollar américain comme mode de paiement, mais ils sont de plus en plus nombreux à le faire.

Aussi, pour la première fois en mars dernier, la Chine a commercé davantage en yuans (48 % de la valeur des transactions) qu’en dollars américains.

Vu la taille de l’économie chinoise, plus elle mènera des échanges bilatéraux et des transactions financières en yuans, plus elle fera croître le rôle de sa monnaie dans l’économie mondiale. Angelo Katsoras, analyste géopolitique à la Banque Nationale

Malgré ces progrès, ce n’est pas demain la veille que le yuan remplacera le dollar américain, dont le rôle est démesuré par rapport à la taille de l’économie des États-Unis. La moitié des échanges commerciaux, des emprunts et des titres de créances dans le monde était toujours libellée en dollars américains en 2022, souligne l’analyste, et 90 % des transactions sur le marché des changes ont été réalisés en devise américaine.

En outre, les réserves des banques centrales sont encore majoritairement constituées de dollars américains, même si cette proportion a diminué de plus de 70 % en 1999 à 59 % en 2022.

Ça s’explique. Si le monde entier croit toujours au dollar américain, c’est parce que les États-Unis sont un État de droit, qui respecte les droits de propriété et offre aux investisseurs la sécurité de marchés financiers relativement efficaces et transparents. « Les États-Unis n’imposent aucun contrôle aux flux de fonds à leurs frontières », souligne Angelo Katsoras.

La Chine est un régime autocratique qui peut éventuellement changer les règles du jeu. Pour que le yuan s’impose sur les marchés internationaux, il faudrait que la Chine devienne un État de droit et lève le contrôle des capitaux pour rassurer et attirer les investisseurs. Ce n’est pas pour demain.