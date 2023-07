Chaque samedi, un de nos journalistes répond, en compagnie d’experts, à l’une de vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc.

Est-il possible d’avoir une croissance économique sans avoir une croissance démographique ? La population mondiale devrait se stabiliser autour de 12 à 13 milliards de personnes, selon les experts. Le Japon, dont la population est stable, ne semble plus avoir de croissance économique. Est-ce que les pays à croissance démographique nulle vivront une croissance économique nulle ? Rémi Simard, Jonquière

Votre question est intéressante, et la réponse est oui, il est possible de voir croître l’économie sans augmentation de la population. Y parvenir dépend cependant d’un élément fondamental : l’augmentation de la productivité.

D’abord, faisons sommairement le point sur le Japon. Depuis 2008, la population y a reculé de 1,8 % (125,7 millions d’habitants en 2021). Le vieillissement accéléré a certainement eu un effet sur le rythme de la croissance économique. On achète moins de côtelettes de porc, moins de frigos, moins de voitures.

Malgré tout, durant la même période, le PIB japonais a grimpé de 3,2 % sur 13 ans, une fois l’inflation retranchée, et le PIB par habitant, de 5,2 %, selon le site Perspective Monde, de l’Université de Sherbrooke. Bref, on y constate une croissance économique malgré la baisse de population.

Cette croissance est toutefois bien moindre qu’ailleurs. Aux États-Unis, le PIB a crû de 25,4 % durant cette période, 8 fois plus qu’au Japon. Et malgré une croissance de la population américaine de 9,1 %, à 332 millions d’habitants, le PIB par habitant a engraissé de 14,8 %.

Le vieillissement, la faible immigration et la décroissance de la population posent des défis importants pour une économie comme le Japon, notamment quant au poids des infrastructures, qu’il faut souvent maintenir malgré tout, et à la transformation de l’économie.

Les défis du Japon, cependant, s’expliquent par bien d’autres choses que la stagnation de la population. Depuis 25 ans, ce pays a vécu diverses crises qui ont touché l’immobilier, le système financier et la croissance économique. Les autorités n’ont pas su répondre adéquatement à ces crises pour assainir le système, haussant plutôt la dette publique.

Par exemple, le système japonais n’a pas permis le dégonflement de la bulle immobilière dans les années 1990, comme aux États-Unis et au Canada, ce qui a laissé des dettes très élevées. Et aujourd’hui, les services publics réglementés continuent d’absorber certaines factures de l’énergie importée (charbon, gaz naturel, etc.), protégeant artificiellement les consommateurs contre une hausse de prix pendant un certain temps, selon Placements Mackenzie.

Depuis 1990, le PIB par habitant du Japon a crû de 0,55 % par année, en moyenne, contre 0,7 % au Canada et 1,1 % aux États-Unis.

Ce qui m’amène à vous parler de productivité, soit le niveau de biens et services produits par heure travaillée (PIB par heure travaillée). Une productivité qui croît permet de produire les mêmes biens et services avec moins d’intrants. Le gain net tiré de cette productivité sert à autre chose.

Ce faisant, même avec une population relativement stable, il est possible de faire grossir la valeur de l’économie (le PIB), bien que moins rapidement.

C’est ce qui explique l’importance grandissante qu’accordent les économistes canadiens et québécois à la productivité, dans le contexte du vieillissement de la population et des coûts élevés de ce vieillissement.

La croissance de la productivité dépend de notre capacité à innover, à intégrer les technologies dans notre savoir-faire, à être en mesure de remplacer les vieilles façons de faire par les nouvelles, par exemple.

Malheureusement, la productivité croît faiblement au Québec et au Canada. Depuis 5 ans, le PIB par heure travaillée a grimpé de 1,8 % au Canada, ce qui est moindre qu’au Japon (3 %), aux États-Unis (3,1 %) ou en Suède (6,9 %), par exemple.

Le Canada devra donc compter sur autre chose que la croissance démographique, notamment par l’immigration, pour espérer connaître une croissance soutenue et rentable.

1. Pour les fins de la comparaison, j’ai pris le PIB par habitant en dollars constants selon la parité des pouvoirs d’achat.