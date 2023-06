(Sainte-Sophie) Québec investit 175 millions de dollars pour développer son autonomie alimentaire et pour améliorer la productivité du secteur agricole, a annoncé François Legault, lundi.

Le premier ministre a expliqué avoir été inquiet lorsque les frontières ont fermé au début de la pandémie, puisque 50 % des aliments consommés dans la province viennent de l’étranger.

« J’avais un stress énorme en me demandant : “si les frontières restent fermées pendant longtemps, est-ce qu’on va être capable de nourrir les Québécois et les Québécoises” ? », a raconté François Legault, lors d’une conférence de presse qui avait lieu en même temps que l’inauguration des nouvelles Serres Savoura, à Sainte-Sophie dans les Laurentides.

« L’autonomie alimentaire, ce n’est pas juste des beaux mots. Ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, il y a une urgence qu’on produise plus au Québec », a-t-il ajouté.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE François Legault

De ces 175 millions de dollars sur cinq ans qui avaient été annoncés lors du dernier budget, 100 millions sont investis pour améliorer la robotisation dans le secteur de la transformation alimentaire et 45 millions sont destinés à la productivité des entreprises spécialisées dans la culture de végétaux. Un autre 30 millions est attribué aux serres afin d’accroître leurs superficies de production.

« On avait comme objectif de doubler la superficie de la culture des fruits et des légumes au Québec d’ici 2025. Au niveau des superficies, on est rendu à 55 %, mais au niveau des volumes, on est rendu à 85 %. Si on continue comme ça, on anticipe qu’on va dépasser nos objectifs », s’est réjoui André Lamontagne, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il a ajouté que le Québec produit 100 % de ses laitues et 90 % de ses tomates et ses concombres.

François Legault a d’ailleurs fait valoir des raisons environnementales pour encourager la production et l’achat d’aliments locaux. « Évidemment, quand un produit vient de loin, ça veut dire qu’il y a eu beaucoup de transport. Et qui dit transport, dit gaz à effet de serre », a-t-il expliqué.

Lors de la conférence de presse, la députée de Prévost, Sonia Bélanger, a rendu hommage au fondateur et ancien président-directeur de Savoura, Stéphane Roy. Son fils et lui sont décédés dans un écrasement d’hélicoptère en juillet 2019. « Pour lui, la culture écoresponsable pour les futures générations était l’une de ses priorités », a dit Mme Bélanger.