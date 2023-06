Selon l’agence fédérale, le recul était essentiellement attribuable au sous-secteur des produits divers, ainsi qu’à celui des produits alimentaires, de boissons et de tabac.

(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens, excluant le pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et grains céréaliers, ont diminué de 1,4 % à 80,9 milliards en avril, a indiqué vendredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, le recul était essentiellement attribuable au sous-secteur des produits divers, ainsi qu’à celui des produits alimentaires, de boissons et de tabac. Les ventes ont diminué dans quatre des sept catégories qu’elle étudie.

Les ventes du sous-secteur des produits divers ont fléchi de 8,8 % pour s’établir à 10,4 milliards en avril, tandis que celles du sous-secteur des produits alimentaires, de boissons et de tabac, ont cédé 2,0 % en avril à 14,8 milliards.

Le sous-secteur des véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules automobiles a vu ses ventes progresser de 3,2 % à 12,7 milliards.

Exprimées en dollars constants, les ventes des grossistes, excluant le pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que les graines oléagineuses et grains céréaliers, ont reculé de 1,4 % en avril.

Statistique Canada a commencé à inclure les ventes de pétrole, les produits pétroliers, et autres hydrocarbures, ainsi que celles des graines oléagineuses et grains céréaliers, dans sa couverture du commerce de gros plus tôt cette année. L’agence exclut toutefois ces données pendant la première année, pour avoir des données historiques permettant une juste comparaison sur une base annuelle.