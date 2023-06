Selon Statistique Canada, les ventes de pièces pour véhicules automobiles ont progressé de 25,1 % pour atteindre le sommet record de 3,8 milliards en avril, ce qui était essentiellement attribuable à une augmentation importante des ventes de moteurs et d’autres pièces pour véhicules automobiles en Ontario.

(Ottawa) Les ventes des fabricants canadiens ont progressé de 0,3 % pour se chiffrer à 72,3 milliards en avril, soutenues par les plus fortes ventes de pièces de véhicules automobiles et de produits du pétrole et du charbon, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, les ventes de pièces pour véhicules automobiles ont progressé de 25,1 % pour atteindre le sommet record de 3,8 milliards en avril, ce qui était essentiellement attribuable à une augmentation importante des ventes de moteurs et d’autres pièces pour véhicules automobiles en Ontario.

Dans un contexte où les pressions de la chaîne d’approvisionnement ont continué de s’assouplir, a expliqué Statistique Canada, les fabricants de matériel de transport ont été capables d’augmenter leur production pendant les quatre premiers mois de l’année, par rapport à la même période l’an dernier, afin de répondre aux demandes du marché et de réduire les carnets de commandes.

Les ventes de l’industrie du pétrole et du charbon ont grimpé de 4,3 % pour atteindre 9,1 milliards en avril, la hausse des volumes ayant contrebalancé le recul des prix pour les produits pétroliers raffinés pour combustibles.

Entre-temps, les ventes de l’industrie de la première transformation des métaux ont reculé de 5,4 % pour atteindre 5,7 milliards.

Exprimées en dollars constants, les ventes des fabricants ont gagné 0,8 % en avril, ce qui témoigne de volumes plus élevés de biens vendus au cours du mois.