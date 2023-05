Si les prévisions se concrétisent, l’activité touristique générerait quelque 90 000 emplois supplémentaires pour atteindre 1,64 million cette année, récupérant presque tous les postes de voyage et de tourisme supprimés pendant la pandémie de COVID-19.

Les secteurs des voyages et du tourisme se préparent à une forte reprise

(Londres) Le secteur canadien des voyages et du tourisme est sur le point de connaître un important rebond postpandémique, révèle un nouveau rapport.

La Presse Canadienne

Selon le Conseil mondial du voyage et du tourisme, l’industrie devrait apporter 162,6 milliards à l’économie canadienne en 2023, en hausse de plus de 17 % par rapport à l’année dernière.

Menées en partenariat avec Oxford Economics, les dernières recherches du conseil ont souligné que le secteur s’approchait de son précédent pic de 173,9 milliards, enregistré en 2019.

Si les prévisions se concrétisent, l’activité générerait quelque 90 000 emplois supplémentaires pour atteindre 1,64 million cette année, récupérant presque tous les postes de voyage et de tourisme supprimés pendant la pandémie de COVID-19.

Julia Simpson, qui dirige le conseil représentant plus de 200 entreprises, affirme qu’un retour des visiteurs étrangers dans les plus grandes villes du Canada alimentera la reprise.

Les entreprises de transport et d’accueil du pays ont été parmi les plus touchées par la pandémie, qui a fermé les frontières, restreint les voyages et limité les activités des restaurants.