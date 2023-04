L’économie mondiale « plus solide » qu’attendu, selon un comité du FMI

(Washington) L’économie mondiale s’est montrée « plus solide » qu’envisagé il y a six mois et les « pires scénarios macroéconomiques ne se sont pas matérialisés », s’est félicitée vendredi la présidente d’un des principaux comités du Fonds monétaire international (FMI).