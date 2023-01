La prochaine hausse du salaire minimum est attendue de pied ferme par la FTQ. La centrale syndicale, qui milite actuellement pour un taux de 18 dollars l’heure, envisage de revendiquer encore plus quand Québec annoncera son augmentation annuelle, attendue sous peu.

« On a adopté une position à 18 $ l’heure, mais c’est une position qui va être revue au fur et à mesure que la situation économique va changer. Et elle a changé », a expliqué le président de la FTQ, Daniel Boyer, en conférence de presse mardi.

Le taux général du salaire minimum est de 14,25 $ l’heure au Québec.

Les augmentations, qui entrent généralement en vigueur le 1er mai, sont souvent annoncées au tournant de l’année. Le gouvernement Legault a dévoilé la dernière hausse le 14 janvier 2022, et la précédente le 16 décembre 2020.

C’est pas mal sûr qu’on va arriver à plus de 18 $ l’heure parce que même le premier ministre nous dit qu’à 18 $ l’heure, t’es pas capable d’arriver. Daniel Boyer, président de la FTQ

« Honnêtement, il est difficile d’arriver avec 18 $ l’heure, surtout quand on a des enfants », a reconnu François Legault le 8 décembre dernier, durant la période des questions à l’Assemblée nationale.

Le salaire minimum sera augmenté en 2023, mais « il faut toujours être prudent » et s’assurer « qu’on vient plus aider que de faire perdre des emplois », a prévenu le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ). Son gouvernement compte plutôt sur une progression du salaire moyen. « On veut que les gens qui gagnent 25 $ de l’heure — ça, c’est la moyenne, à peu près, au Québec — augmentent à 26 $, 27 $, 28 $. C’est ça, notre objectif », a-t-il exposé.

« Au-delà du 1 $ de l’heure »

Québec a augmenté salaire horaire minimum de 0,75 $ l’an dernier, et de 0,40 $ l’année précédente. C’est bien en-dessous des 3,75 $ que le gouvernement devrait imposer aux employeurs s’il souhaitait porter le taux horaire actuel à 18 $.

Dans l’immédiat, compte tenu de l’inflation, « ça va prendre une augmentation au-delà de 1 $ de l’heure » pour éviter « que les plus pauvres de la société continuent à s’appauvrir », a plaidé le secrétaire général de la FTQ, Denis Bolduc.

« Une inflation à 7 % sur 14,25 $, ça veut dire un dollar de l’heure », a fait valoir M. Bolduc.

L’inflation a atteint 6,8 % au Québec en novembre dernier, après avoir grimpé jusqu’à 8 % en juin.

Le nouveau salaire minimum revendiqué par la FTQ ne sera pas déterminé dans le cadre de son congrès, prévu la semaine prochaine, mais « par consensus » avec « les organisations syndicales et les organisations de la société civile », a précisé M. Boyer.

L’indice des prix à la consommation de décembre 2022 sera publié le 17 janvier prochain par Statistique Canada.