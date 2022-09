Les taux américains à 10 ans au plus haut depuis 11 ans

(New York) Les rendements des emprunts américains sont montés lundi à leur niveau le plus élevé depuis onze ans, un mouvement qui traduit l’agressivité de la politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed), dont la réunion s’ouvre mardi, et pèse déjà sur l’économie réelle.