Contrôle de l'inflation

Un responsable de la Fed en faveur de fortes hausses de taux

(Frankfurt am Main) Un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) anticipe plusieurs hausses des taux directeurs d’un demi-point d’ici la fin de l’année, et « jusqu’à ce que l’inflation soit revenue proche de notre cible de 2 % », estimant cela possible sans faire grimper le chômage.