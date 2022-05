(Ottawa) L’excédent commercial du Canada s’est établi à 2,5 milliards en mars, les exportations et les importations ayant toutes deux grimpé à des sommets records, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

En comparaison, le commerce de marchandises du Canada s’était soldé par un excédent de 3,1 milliards en février, ce qui est plus élevé que la première lecture de ces données, qui évoquait un surplus de 2,7 milliards.

Les importations ont progressé de 7,7 % en mars, pour atteindre le niveau record de 61,1 milliards, a indiqué l’agence fédérale.

Les importations de produits énergétiques ont gagné 26,3 % au cours du mois, soutenues par une hausse des importations de pétrole brut et de bitume, qui ont vu leurs prix et leurs volumes progresser. Les importations de biens de consommation ont avancé de 6,5 %, tandis que celles de véhicules automobiles et de leurs pièces ont augmenté de 9,9 %.

Entre-temps, les exportations totales ont grimpé de 6,3 % pour atteindre le niveau record de 63,6 milliards en mars, aidées par un gain de 12,8 % des exportations de produits énergétiques au montant record de 17,9 milliards. Les exportations de véhicules automobiles et de leurs pièces ont gagné 7,9 %.

En excluant les produits énergétiques, les exportations ont gagné 4,0 % en mars, a précisé Statistique Canada.