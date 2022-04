Planète économique

L’étrange approche du Mexique

Depuis le renouvellement de l’accord de libre-échange nord-américain en 2020, les relations entre les trois amigos signataires du traité n’ont pas fait beaucoup de bruit. Il y a eu l’élection américaine et la pandémie, qui ont nui aux rapprochements au sommet. Mais voilà que l’invasion russe en Ukraine jette un froid entre le Mexique et ses partenaires canadien et américain.