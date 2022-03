Les aînés veulent des soins à domicile et une aide directe

(Montréal) Le budget Girard doit mettre l’accent sur les soins et services à domicile pour les aînés, et ce, dès cette année.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Le réseau FADOQ, anciennement Fédération de l’âge d’or, estime qu’on ne peut plus attendre des années avant d’opérer ce virage vers le maintien à domicile.

Et c’est ce que souhaitent la majorité des aînés : rester dans leur milieu, a rappelé en entrevue vendredi Gisèle Tassé-Goodman, présidente du réseau de 550 000 membres.

Le réseau FADOQ tient aussi à ce que le budget Girard alloue une aide directe aux aînés, qui sont heurtés de plein fouet par la hausse du panier d’épicerie, des loyers, de l’électricité, alors qu’ils sont déjà parmi les contribuables les moins fortunés.

Plusieurs dépendent de revenus de retraite fixes ou du Supplément de revenu garanti et ont un très faible revenu. L’inflation leur fait encore plus mal, rappelle Mme Tassé-Goodman.