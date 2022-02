Côte est américaine

Six lots d’éoliennes en mer adjugés pour 4,37 milliards de dollars

(New York) Les enchères pour l’exploitation de six lots d’éoliennes en mer au large des côtes du New Jersey et de New York ont atteint 4,37 milliards de dollars vendredi, un record reflétant l’intérêt pour cette forme d’énergie promue par l’administration Biden.