Vous avez été très nombreux au cours des dernières semaines à répondre à notre invitation en envoyant vos questions sur l’économie, les finances, les marchés, etc. Toute la semaine, nos journalistes tentent d’y répondre à l’aide d’experts.

Hélène Baril La Presse

J’aimerais comprendre ce qui fait fluctuer le dollar canadien à la hausse ou à la baisse face au dollar américain. Est-ce que le prix du pétrole joue encore un rôle ou les taux d’intérêt des banques centrales ou le PIB ont-ils une influence ? Comment nos économistes voient-ils le dollar canadien en 2022 et qu’est-ce qui justifie cette évaluation ? Claude Meloche

Deux autres lecteurs, Martial Turcotte et Matthieu Tessier, s’interrogent aussi sur ce qui fait varier le dollar canadien. Une multitude de facteurs influencent la valeur d’une monnaie. Dans notre régime de taux de change, le dollar réagit à l’offre et à la demande comme n’importe quel produit. Sa valeur augmente quand les biens et services produits au Canada sont demandés dans le monde.

La valeur du dollar canadien est encore liée au prix du pétrole, dont le Canada est un important producteur. Mais c’est de moins en moins vrai, dit David Dupuis, économiste et responsable des études de premier cycle au département d’économique de l’Université de Sherbrooke.

Le pétrole reste le principal produit d’exportation du Canada, mais toutes ses ressources naturelles, qui sont demandées dans le monde, influencent aussi la valeur de sa monnaie, explique-t-il. Quand l’économie mondiale est en croissance, la demande pour ces ressources augmente et ceux qui les achètent font augmenter la demande pour le dollar canadien. Même pour les produits de base qui s’échangent en dollars américains, le paiement des transactions, ultimement, se fait dans la devise du pays qui les a produits, souligne le professeur.

L’état de santé de l’économie et les taux d’intérêt peuvent aussi faire varier la valeur du dollar à la hausse ou à la baisse.

Si le Canada augmente ses taux d’intérêt avant les États-Unis, le dollar en bénéficiera. David Dupuis, économiste

Le dollar canadien fluctue chaque jour comparativement à toutes les devises, mais son évolution par rapport au dollar américain est particulièrement d’intérêt. « Le dollar américain est la valeur refuge dans le monde, explique David Dupuis. Lors d’une crise, la demande pour le dollar américain augmente et celle des autres monnaies, dont le dollar canadien, diminue. »

La crise peut être réelle ou appréhendée, parce que le marché des changes réagit le plus souvent par anticipation, précise-t-il. Comme plusieurs facteurs sont à l’œuvre en même temps, ceux qui ont un effet à la hausse sur la valeur de la devise peuvent être annulés par d’autres qui ont un impact à la baisse, et inversement.

Pour le Canada, la relation entre les deux devises est importante parce que les États-Unis sont de loin son principal partenaire commercial. Plus de 70 % des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Des entreprises canadiennes y sont installées et des citoyens y voyagent régulièrement, plusieurs ayant même des propriétés au sud de la frontière.

Pour toutes ces raisons, la variation du dollar canadien en fonction du dollar américain est suivie attentivement. À quoi faut-il s’attendre pour 2022 ? se demandent aussi nos lecteurs.

« L’évolution des politiques monétaires devrait continuer d’influencer grandement les devises », croient les économistes de Desjardins, et notamment le dollar canadien.

« Il semble plus probable que la Banque du Canada devancera la Fed dans le début de ses hausses de taux d’intérêt, ce qui devrait temporairement donner une impulsion au huard aux premier et deuxième trimestres de 2022. »

Ils prévoient que le dollar canadien évoluera autour de 0,81 $ US dans l’année qui vient.

À la Banque Nationale, les économistes Stéphane Marion et Kyle Adam estiment que le dollar canadien est actuellement sous-évalué par rapport au dollar américain. « La croissance est robuste, l’emploi est solide, les finances s’améliorent à un rythme rapide, l’assouplissement quantitatif est déjà terminé et l’inflation est assez élevée pour justifier plusieurs hausses des taux d’intérêt en 2022 », expliquent-ils.

En 2022, il faudra 1,20 $ CAN pour acheter 1 $ US, prévoient-ils.