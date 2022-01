Économie

L’année où le bitcoin a séduit votre régime de retraite

Les investisseurs institutionnels se l’arrachent, une trentaine de produits financiers y sont liés à la Bourse de Toronto, il est apparu à New York et son cours a fracassé des records. L’année 2021 a sans contredit été une année marquante pour le bitcoin et, dans son sillage, pour les quelque 8000 cryptomonnaies apparues dans la dernière décennie. La bulle va-t-elle exploser ou transformer le système financier international ? Des experts se prononcent.