PHOTO JOSH REYNOLDS, ASSOCIATED PRESS

Les Américains ont dépensé plus dans les magasins

(New York) Les Américains ont davantage fréquenté les magasins que l’an dernier pendant le long week-end de Thanksgiving, principalement grâce aux vaccins contre la COVID-19, et ont dépensé moins en ligne, a indiqué mardi la Fédération nationale des commerçants (NRF).

Agence France-Presse

Ils ont dans leur ensemble déboursé un peu moins sur ces quelques jours de grosses promotions incluant le Black Friday et le Cyber Monday dans la mesure où ils ont commencé leurs achats plus tôt cette année à cause des avertissements sur les problèmes d’approvisionnement, a précisé la fédération.

Mais les dépenses pour les Fêtes sur la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre devraient s’afficher en hausse de 8,5 % à 10,5 % pour atteindre un niveau record, prédit toujours l’organisation.

Les derniers indicateurs sur la propension des Américains à ouvrir leurs portefeuilles restent solides, les ventes au détail ayant par exemple augmenté en octobre de 16,3 % par rapport au même mois l’an passé.

Mais la confiance des consommateurs américains a reculé en novembre, en raison notamment des inquiétudes liées à l’inflation ainsi que des craintes persistantes liées à la COVID-19, selon l’indice du Conference Board publié mardi.

Pour le patron de la fédération NRF, Matthew Shay, les conditions macro-économiques restent « très favorables » aux dépenses, entre la baisse du taux de chômage et la bonne santé financière de nombreux consommateurs.

Les commerçants font certes face à quelques obstacles, dont le manque de disponibilité de certains articles populaires et des difficultés à recruter, a-t-il reconnu lors d’une conférence téléphonique mardi. Et il est encore « tôt » pour évaluer l’impact du variant Omicron sur les dépenses.

Lors des précédentes vagues de la COVID-19, les consommateurs ont eu tendance à dépenser moins en sorties et en vacances et plus pour les biens, a rappelé M. Shay.

Au total, près de 180 millions de consommateurs ont effectué un achat entre jeudi et lundi, selon un sondage réalisé par l’organisation. C’est un peu moins que l’an dernier, mais en ligne avec la moyenne des quatre dernières années.

La fréquentation dans les magasins a augmenté de 14 % tandis que le nombre d’acheteurs en ligne a baissé de 12 %.

À la caisse ou sur l’internet, ils ont en moyenne dépensé 301,27 dollars en articles liés aux fêtes (cadeaux, décoration, vêtements, jouets), soit 3 % de moins que l’an dernier.