Économie

La planète économique

Le (lent) virage vert de l’argent

Avec COVID-19, le mot le plus entendu cette année sur la planète économique est probablement « carboneutre ». Et net zéro. Partout, investisseurs, entreprises et gouvernements annoncent leurs intentions de réduire et de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre les changements climatiques.