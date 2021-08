Au Québec, le taux de chômage n’a progressé que de 7500 entre juin et le mois dernier, surtout à cause du recul de l’emploi à temps partiel.

(Ottawa) Le taux de chômage a été mesuré à 7,5 % en juillet au Canada, en baisse de 0,3 par rapport à celui du mois de juin, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Au Québec, le taux s’est établi à 6,1 %, en baisse de 0,2.

Statistique Canada signale que l’emploi a progressé de 94 000 en juillet, ou de 0,5 %, surtout grâce au travail à temps plein, après avoir augmenté de 231 000 ou de 1,2 % en juin. Les deux mois consécutifs de croissance ont porté l’emploi à 246 000 en deçà de son niveau de février 2020, à l’époque où la crise de la COVID-19 a éclaté.

L’emploi a augmenté plus significativement dans quatre provinces en juillet : l’Ontario, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Au Québec, il n’a progressé que de 7500 entre juin et le mois dernier, surtout à cause du recul de l’emploi à temps partiel.

Le chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans a diminué de 54 000 le mois dernier alors qu’il a reculé de 22 000 chez les Canadiens âgés de 55 ans et plus. Entre-temps, le chômage des personnes du principal groupe d’âge actif âgées de 25 à 54 ans a peu varié.