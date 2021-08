Les exportations de produits énergétiques (+22,9 %) ont fortement augmenté pour atteindre 11,3 milliards de dollars en juin, le plus haut niveau depuis mars 2019.

(Montréal) Un niveau record d’exportations, grâce notamment au pétrole, a permis à la balance commerciale canadienne de s’établir largement dans le vert au mois de juin.

Agence France-Presse

Les exportations totales ont atteint 53,8 milliards de dollars, une première, en augmentation de 8,7 %, avec une hausse dans neuf des onze sections de produits, a annoncé jeudi l’institut national de la statistique.

Les exportations de produits énergétiques (+22,9 %) ont fortement augmenté pour atteindre 11,3 milliards de dollars en juin, le plus haut niveau depuis mars 2019.

« Bien que les prix du pétrole brut aient crû en juin, la hausse de la valeur des exportations s’explique principalement par des volumes plus élevés », explique l’institut dans un communiqué.

En volume, les importations totales ont reculé de 2,2 % en juin. Dans le détail, les importations de produits pharmaceutiques et médicinaux ont atteint un sommet inégalé en juin en raison des importations de vaccins, évidemment dopées par les vaccins anti-COVID-19. Les importations sont 21 fois plus élevées dans ce domaine que celles enregistrées il y a un an.

En juin, les exportations vers les États-Unis, premier partenaire du Canada, ont également atteint un record, notamment grâce aux ventes de pétrole brut, d’automobiles et de camions légers.

L’excédent commercial du Canada avec les États-Unis s’est élargi, passant à 8,3 milliards de dollars en juin, ce qui représente l’excédent le plus important depuis août 2008.