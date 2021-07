PHOTO ERIC BARADAT, AGENCE FRANCE-PRESSE

Entre le 11 et le 18 juillet, 419 000 nouvelles demandes d’allocations chômage ont été enregistrées, soit 51 000 de plus que la semaine précédente, pour laquelle les données ont été révisées en hausse à 368 000. C’est bien plus que les 360 000 attendu par les analystes.