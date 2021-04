La Banque du Canada maintient son taux directeur au plancher, mais elle se prépare à ranger ses armes de combat contre l’impact de la COVID-19 sur l’économie.

Hélène Baril

La Presse

« Les perspectives économiques se sont améliorées tant à l’échelle mondiale qu’au Canada », indique le communiqué de la banque centrale. Malgré la troisième vague d’infections qui frappe actuellement au pays, la Banque du Canada voit des signes encourageants pointer à l’horizon. « L’activité a mieux résisté que prévu à la pandémie de COVID-19 et la vaccination avance ».

Le taux directeur est maintenu à son niveau historique de 0,25 %, ce qui était attendu.

La banque centrale a décidé de réduire ses achats d’obligations du gouvernement du Canada. « Nous ajusterons nos achats nets d’obligations du gouvernement du Canada et viserons, à compter de la semaine du 26 avril, une cible hebdomadaire de 3 milliards de dollars. Cet ajustement du montant qui s’ajoute, chaque semaine, pour stimuler l’économie reflète la progression de la reprise économique », expliquent les autorités monétaires.

Le Rapport sur la politique monétaire publié aujourd’hui est très attendu. Il survient au lendemain du dépôt d’un budget fédéral très expansionniste et au moment où les craintes d’un bond du taux d’inflation augmente.

Statistique Canada a d’ailleurs fait savoir en même temps que le taux d’inflation avait atteint 2,2 % en mars en rythme annuel, alors qu’il était de 1,1 % en février.

Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, estime que l’économie se porte mieux que prévu dans le précédent rapport sur la politique monétaire, publié en janvier. « Les mesures de relance budgétaire supplémentaires adoptées par les gouvernements fédéral et provinciaux contribueront considérablement à la croissance ».

La banque prévoit que l’économie canadienne croitra de 6,5 % en 2021.

L’emploi se porte mieux, et un fort rebond de la consommation s’annonce au deuxième trimestre de l’année avec la progression de la vaccination et la réouverture de l’économie. La banque centrale s’inquiète toutefois de l’effet des nouveaux confinements, notamment en Ontario et du fait que le marché du travail reste difficile pour les jeunes et les femmes.

La reprise continue de beaucoup dépendre de l’évolution de la pandémie et du rythme de la vaccination.

Contrairement à beaucoup d’économistes, la Banque du Canada persiste à croire que la remontée observée du taux d’inflation sera temporaire. « La Banque s’attend à ce que l’inflation mesurée par l’IPC revienne peu à peu vers 2 % durant la deuxième moitié de 2021 ».

Même si les perspectives s’améliorent, les mesures de politiques monétaires exceptionnelles sont encore nécessaires, estime la banque centrale. « Nous continuerons de procurer le niveau de détente monétaire nécessaire pour soutenir la reprise et atteindre l’objectif d’inflation ».