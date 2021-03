L’annonce a été effectuée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet.

(Montréal) Pour aider les entreprises à prendre le virage numérique, le gouvernement Legault a commencé, lundi, à distribuer une enveloppe de 130 millions afin de les appuyer.

Julien Arsenault

La Presse Canadienne

Dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique (OTN), l’organisme Inno-centre et Groupe BIM ont reçu des contributions non remboursables de 33,7 millions pour épauler les entreprises souhaitant entreprendre ou consolider une démarche de transformation numérique.

L’annonce a été effectuée par le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours et le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale Jean Boulet.

Au cours des deux prochaines semaines, c’est environ 50 millions qui seront déployés. Selon Québec, il sera ainsi possible d’accompagner quelque 8000 entreprises et d’en sensibiliser plus de 43 000 autres aux enjeux entourant la transformation numérique. Le reste des 130 millions, qui avaient été annoncés dans la mise à jour économique automnale, sera distribué plus tard cette année.

Le concept de numérisation ratisse large : il peut par exemple concerner un projet de plateforme transactionnelle et de gestion des stocks pour un détaillant et d’outils de planification de projets pour une entreprise du secteur de la construction.

Évalué à 43,8 millions, le projet d’Inno-Centre recevra 20 millions de Québec pour accompagner des petites et moyennes entreprises (PME) en leur offrant par exemple des services-conseils pour identifier ce qu’il faut mettre de l’avant pour accélérer leur virage numérique.

Pour sa part, Groupe BIM obtiendra 13,7 millions du gouvernement Legault, ce qui lui permettra de réaliser « plus de 350 diagnostics numériques » dans le secteur de la construction.