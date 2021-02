États-Unis

Les dirigeants des petites entreprises très pessimistes pour l’avenir

(Washington) Le moral des dirigeants des petites entreprises s’est encore dégradé en janvier, tombant à son plus bas niveau depuis mai 2020, et la part de ceux espérant une amélioration de la conjoncture dans les 6 mois est au plus bas depuis novembre 2013, selon une étude publiée mardi.