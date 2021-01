(District Of Columbia) Les conservateurs à Ottawa exhortent le gouvernement libéral à réagir au plan protectionniste « Buy American » du président Joe Biden.

La Presse Canadienne

La députée Tracy Gray, porte-parole du parti en matière de commerce international, affirme qu’il ne suffit pas de se montrer déçus face à Washington : le décret, a-t-elle dit, compromettra la reprise économique de l’Amérique du Nord, et le gouvernement canadien doit négocier avec la Maison-Blanche pour que les exportateurs canadiens continuent de pouvoir participer aux marchés publics américains.

Les conservateurs étaient au pouvoir en 2010 lorsque le Canada a réussi à obtenir des dérogations à des règles semblables imposées à l’époque par le président Barack Obama. « Est-ce que nous pouvons faire confiance à Justin Trudeau pour qu’il fasse la même chose ? », demande la députée dans une déclaration écrite.

La stratégie « Buy American » du président Biden est le deuxième coup porté à l’économie canadienne en moins d’une semaine. Lors de sa première journée à la Maison-Blanche, le président avait annulé le permis pour le passage en sol américain de l’oléoduc canadien Keystone XL, qui devait acheminer du pétrole des sables bitumineux de l’Alberta jusqu’aux raffineries du golfe du Mexique.

« Il ne suffit pas de faire part de ses préoccupations et de sa déception à l’égard des enjeux importants pour les entreprises et les travailleurs canadiens », a indiqué Mme Gray. « Le Canada et les États-Unis partagent d’étroits liens commerciaux — mais ce plan’Buy American’met en péril notre reprise économique. »

En annonçant les nouvelles règles, lundi, le président Biden a prévenu que les dérogations ne seraient accordées que dans « des circonstances très limitées ». L’objectif de cette politique, pierre angulaire de la campagne électorale du candidat démocrate, était d’arracher le soutien des mêmes cols bleus protectionnistes qui avaient contribué à l’élection de Donald Trump en 2016.

Le décret vise à s’assurer que les fabricants, les travailleurs et les fournisseurs américains profitent des quelque 600 milliards US en contrats d’approvisionnement accordés par le gouvernement fédéral chaque année. Le décret de lundi fixera notamment un seuil plus élevé pour ce qui sera qualifié de « fabriqué aux États-Unis », établira des outils de surveillance plus stricts et appliquera les règles de manière plus rigide.

Le décret met également en place un bureau « Made in America », rattaché à la Maison-Blanche, pour contrôler le recours aux dérogations, ces exceptions qui permettent justement aux entrepreneurs, fabricants et fournisseurs canadiens d’accéder à une source commerciale lucrative et souvent essentielle.

Ce bureau « examinera les dérogations pour s’assurer qu’elles ne sont utilisées que dans des circonstances très limitées — par exemple, lorsqu’il y a un besoin impérieux de sécurité nationale, humanitaire ou d’urgence ici aux États-Unis », a prévenu le président Biden, lundi. « Ça ne s’est jamais produit auparavant ; ça va arriver maintenant. »