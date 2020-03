L’Autorité des marchés financiers (AMF) assouplit des normes financières et réglementaires aux entreprises québécoises de services financiers et d’assurances afin, dit-elle, de « minimiser les impacts de la COVID-19 sur le système financier québécois », mais aussi l’inciter à « soutenir les individus et les entreprises en difficultés. »

Martin Vallières

La Presse

Les mesures prises par l’AMF concernent notamment « des ajustements aux lignes directrices à la suffisance du capital et des liquidités », ainsi que « des allègements réglementaires et administratifs ».

Ces mesures ciblent particulièrement « les coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et sociétés d’épargne » et les « institutions de dépôt », c’est-à-dire le Mouvement Desjardins en premier plan, ainsi que les activités québécoises de ses concurrentes bancaires.

Ces mesures d’assouplissement réglementaire de l’AMF ciblent aussi les compagnies d’assurance à charte québécoise, comme les SSQ-Assurance/La Capitale, Industrielle Alliance et de nombreuses mutuelles d’origine régionale.

Par ailleurs, l’AMF dit « encourager » ces entreprises financières québécoises à se prévaloir de cette flexibilité accrue en matière de gestion de leur capital et de leurs liquidités pour « faire en sorte que les assouplissements et les programmes mis en place par les gouvernements fédéral et provincial ainsi que par la Banque du Canada répondent de façon optimale aux besoins des entreprises et des consommateurs québécois. »

Selon le président-directeur général de l’AMF, Louis Morisset, ces mesures « témoignent de la volonté de l’Autorité d’offrir de la souplesse aux institutions financières afin qu’en retour, elles puissent apporter leur soutien aux individus et aux entreprises qui rencontrent des difficultés (avec la crise de la COVID-19) et aider l’économie québécoise. »