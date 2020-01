Le Québec affiche le prix légal du cannabis le plus bas au Canada, à 7,88 $ le gramme.

(Ottawa) L’écart entre les prix du cannabis légal et illégal au pays s’est accru au quatrième trimestre de l’année dernière, a indiqué jeudi Statistique Canada.

La Presse canadienne

Le prix moyen du cannabis légal est passé à 10,30 $ le gramme entre octobre et décembre 2019, comparativement à 9,69 $ le gramme un an plus tôt.

Pendant ce temps, le prix moyen du cannabis illégal est tombé à 5,73 $ le gramme au cours du quatrième trimestre, contre 6,44 $ le gramme un an plus tôt.

Statistique Canada appuie ses conclusions sur les devis recueillis à l’aide de son application d’approche participative StatsCannabis entre le 1er octobre et le 31 décembre. Sur 291 soumissions de prix, 248 ont été jugées plausibles, a expliqué l’agence.

Le prix moyen global du cannabis est passé à 7,50 $ le gramme entre octobre et décembre 2019, une augmentation par rapport à 7,46 $ le gramme un an plus tôt.

Le Québec affiche le prix légal du cannabis le plus bas au Canada, à 7,88 $ le gramme, a précisé l’agence, et l’Ontario, le prix du cannabis illégal le plus élevé, avec une moyenne de 6,21 $ le gramme.