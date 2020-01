Les ventes du dernier mois de 2019 ont augmenté en un an dans une majorité des régions du Canada, incluant tous les plus grands marchés urbains, a précisé l’ACI.

(Ottawa) Les ventes de logements canadiens ont augmenté de 22,7 % en décembre par rapport au même mois un an plus tôt, pendant lequel elles avaient été relativement calmes, a indiqué mercredi l’Association canadienne de l’immeuble (ACI).

La Presse canadienne

Les ventes du dernier mois de 2019 ont augmenté en un an dans une majorité des régions du Canada, incluant tous les plus grands marchés urbains, a précisé l’ACI.

Par rapport au mois de novembre, les ventes de maisons ont diminué de 0,9 % en décembre.

Ce déclin a mis fin à une série de hausses mensuelles amorcée en mars dernier.

Le prix moyen national réel d’une maison vendue en décembre 2019 était d’environ 517 000 $, en hausse de 9,6 % par rapport au même mois de l’année précédente.

En excluant les grandes régions de Vancouver et de Toronto, deux des marchés de l’habitation les plus dispendieux et les plus actifs du pays, le prix moyen d’une maison vendue était d’environ 400 000 $, en hausse de 6,7 % par rapport à décembre 2018.