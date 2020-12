COVID-19

Près de 10 000 restaurants fermés pour de bon au pays

Depuis le début de la pandémie, près de 10 000 restaurants ont cessé définitivement de servir des clients au pays alors que plus de la moitié des établissements encore ouverts ne passeront pas à travers les six prochains mois, selon les estimations de Restaurants Canada qui demande au premier ministre Justin Trudeau de former un comité visant à relancer l’industrie.