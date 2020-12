Charles Émond, PDG de la Caisse de dépôt

Un timonier dans la tempête

Les équipes de la Caisse de dépôt et placement du Québec n’ont pas chômé depuis le début de la pandémie, alors qu’elles se sont attelées à revoir en profondeur tout le portefeuille d’investissements de l’institution et à contacter toutes les entreprises avec lesquelles elle est partenaire pour bien connaître leurs besoins et leurs défis immédiats. « Le Québec inc. historique se transforme, et on veut accompagner les nouvelles entreprises structurantes qui émergent », explique le PDG Charles Émond, qui a pris les commandes de la Caisse en janvier dernier, tout juste avant que n’éclate la crise que personne n’attendait.