Dans une lettre dirigée au premier ministre Justin Trudeau ainsi qu’aux premiers ministres provinciaux, 27 dirigeants au Québec et dans le reste du Canada demandent qu’on rouvre rapidement le transport aérien.

Isabelle Massé

La Presse

La lettre est signée par Calin Rovinescu d’Air Canada, Ed Sims de WestJet et Robert Deluce de Porter Airlines, mais aussi par des PDG d’entreprises d’autres industries. « En tant que dirigeants d’entreprise qui emploient des centaines de milliers de Canadiens, nous estimons qu’il est temps de rouvrir notre pays aux déplacements par avion de manière sûre, intelligente et mesurée », écrivent-ils.

« Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère où nous devons trouver une façon responsable de coexister avec la COVID-19, et ce, jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, lit-on également. Il faut notamment, de façon prudente et réfléchie, ouvrir le secteur du transport aérien et lever les restrictions pour reprendre en toute sécurité les déplacements dans toutes les provinces du Canada et dans certains pays.

Les signataires s’appuient notamment sur un geste de l’Union européenne qui a publié des lignes directrices pour d’éventuels déplacements. « D’autres autorités du monde ont adopté des mesures ciblées et mis en place des corridors ou ponts aériens « sécuritaires » pour lever les restrictions de voyage et les quarantaines de façon graduelle et coordonnée, pour des régions et des pays où le taux d’infection est maîtrisé. »

Leurs voix s’ajoutent à celles de gens de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie qui demandent aussi un allègement des restrictions de voyage et des règles de quarantaine. « Le transport aérien est crucial non seulement pour le secteur du tourisme, mais pour toute l’économie canadienne. Il représente un moteur économique important qui améliore le rendement des entreprises locales, dont beaucoup sont de petite taille et dépendent d’une chaîne d’approvisionnement fonctionnelle. Il influence aussi les décisions en matière d’investissement et soutient le développement des grandes industries et des industries axées sur le savoir ou la création. Les restrictions actuelles ont pratiquement interrompu la totalité des voyages d’affaires. »