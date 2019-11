Combien allez-vous dépenser du Vendredi fou jusqu'aux fêtes?

Avez-vous l’impression que le Vendredi fou dure deux semaines cette année ? En plus du bombardement de publicités, les sondages se multiplient depuis 15 jours pour annoncer le montant que vous allez dépenser au Vendredi fou, en cadeaux de Noël et durant la période des fêtes. Est-ce que ces sondages d’organisations, de commerces en lignes et d’institutions financières prédisent la vérité ? Voici ce qu’ils affirment et l’avis de spécialistes.