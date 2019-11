La planète économique : l’a b c des infrastructures

On veut des routes, des ponts, des aéroports. Le monde a un appétit immense pour la construction et la rénovation d’infrastructures, synonymes de développement économique et de prospérité. Des investissements gigantesques y sont consacrés partout sur la planète. Mais dans certaines parties du monde, il manque encore d’infrastructures du type le plus élémentaire, c’est-à-dire des toilettes.