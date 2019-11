Statistique Canada signale qu’il s’agit d’une croissance identique à celle enregistrée en août et en septembre.

(Ottawa) L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 1,9 % d’une année à l’autre en octobre au Canada.

La Presse canadienne

Statistique Canada rappelle qu’il s’agit d’une croissance identique à celle enregistrée en août et en septembre.

L’agence fédérale précise que sans l’essence, l’IPC a progressé de 2,3 % après avoir affiché trois hausses mensuelles consécutives de 2,4 %.

Les prix des fruits frais ont progressé de 7,9 % d’une année à l’autre le mois dernier, ce qui représente une hausse bien plus prononcée que celle de 2 % enregistrée en septembre. En revanche, les prix des légumes frais ont augmenté à un rythme plus lent en octobre, de 7,5 %. Ce ralentissement fait suite à 12 mois consécutifs de croissance d’une année à l’autre d’au moins 10 %.

Après huit mois de hausses, la croissance de l’indice des prix d’achat de véhicules automobiles a ralenti en octobre, en partie à cause des rabais plus généreux offerts par rapport à octobre 2018.

L’Indice des prix à la consommation a augmenté de 2,3 % d’une année à l’autre en octobre au Québec ; c’était la hausse la plus élevée parmi les provinces et territoires au Canada. L’augmentation a été de 1,7 % en Ontario, 1,3 % au Nouveau-Brunswick, 1,1 % à l’Île-du-Prince-Édouard et 1 % en Nouvelle-Écosse.