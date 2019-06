Sécurité informatique: le cauchemar du vol d'identité

Rapidement, les événements déboulent : sa soeur reçoit par texto des demandes d'argent au nom de Marie-Josée Suzor, elle apprend qu'un VTT a été acheté en son nom et que Desjardins a bloqué toutes ses cartes de paiement, par mesure de précaution et sans l'en aviser.

Une autre surprise l'attend : « La dame qui prend ma déposition me dit que j'habite à Anjou, raconte au téléphone la résidante de Shawinigan. Là, je ne comprends plus rien. »

En appelant son fournisseur mobile, Rogers, le mystère s'épaissit : elle n'a plus de compte à cet endroit, car son numéro de cellulaire depuis plus de 10 ans a été transféré à Bell. Pas moyen de payer sa note d'hôtel ou de restaurant, sa carte de crédit est refusée. On soupçonne un vol d'identité et on lui conseille de porter plainte à la police de Québec.

Tout a commencé pour elle il y a deux semaines. Lors d'un congrès à Québec, elle s'est aperçue que son cellulaire et ses cartes de paiement ne fonctionnaient plus.

« Ma vie a été chamboulée, dit M me Suzor, commissaire industrielle à la Ville de Shawinigan. Je n'ai plus de vie. »

Marie-Josée Suzor, de Shawinigan, et David Gagnon, de Saint-Lambert, ne peuvent établir en toute certitude un lien direct entre la fuite de données chez Desjardins et ce qui leur est arrivé. Les deux ont cependant reçu depuis jeudi la fameuse lettre de l'institution financière les informant que « certains de [leurs] renseignements personnels sont concernés » par la fuite et y ont trouvé une explication à leurs malheurs.

Ils font partie des 2,9 millions de membres Desjardins dont les renseignements ont été dérobés et ont connu, à six mois d'intervalle, un cauchemar semblable : ils se sont fait voler leur identité.

« J'aurais aimé qu'ils m'avertissent, qu'ils me donnent un petit indice en me disant que je n'étais pas la seule dans cette situation. »

Quand elle a appris jeudi en fin de journée que Desjardins avait été victime d'une fuite de données, M me Suzor a pleuré. « De joie, et pendant deux heures, moi qui ne pleure presque jamais. Ça soulage, au moins, de comprendre, de savoir d'où c'est venu. »

Incapable d'acheter un billet d'avion, elle a annulé un voyage qu'elle prévoyait faire prochainement en Corse. Elle va plutôt utiliser une semaine de vacances pour tenter de corriger la situation et multiplier les appels pour récupérer son identité. Ses appels pour ravoir son numéro de téléphone cellulaire chez Rogers puis chez Bell sont restés sans effet, dans un premier temps. « Bell ne faisait rien, alors la police est intervenue et lui a donné une demi-journée pour agir. J'ai pu récupérer mon numéro, au moins. »

Un appel chez Equifax et M me Suzor est consternée : le ou les fraudeurs ont obtenu trois cartes de crédit à son nom et ont dépensé à qui mieux mieux.

Elle est « raisonnablement certaine » que la fraude chez Desjardins est la cause de ses malheurs, car aucun de ses comptes dans deux autres institutions bancaires - ses REER et ses placements, essentiellement - n'a été touché.

Il en veut plus particulièrement à Equifax où, affirme-t-il, « il n'y a pas moyen de parler à quelqu'un ». « Il faut que je refasse le même processus pour la troisième fois, je ne sais plus quoi faire, j'arrive à un cul-de-sac. Le stress, l'impact que ça a sur ma vie, la frustration permanente : ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de dommages au vol d'identité. »

Après des péripéties et des renvois interminables, la question du prêt accordé par BMW Financial n'est toujours pas réglée auprès d'Equifax, alors que TransUnion a pris acte. M. Gagnon est toujours considéré comme en défaut de paiement pour deux mois consécutifs, ce qui a ruiné sa cote de crédit.

Commence alors le cauchemar administratif visant à régulariser la situation. Il y patauge encore. « C'est là que la marde pogne, c'est l'enfer. Techniquement, il faut appeler Equifax et TransUnion, enlever toutes les transactions et, dans certains cas, contacter les institutions financières et les commerçants. C'est long, c'est hallucinant. »

Il pousse son enquête plus loin et découvre que le fraudeur s'est présenté aux deux concessionnaires à Calgary avec des fausses cartes comportant ses numéros de permis de conduire et d'assurance sociale.

M. Gagnon a reçu deux certificats d'assurance pour deux véhicules de luxe achetés en son nom à Calgary, une Land Rover et une BMW. Il accède à son dossier de crédit chez Equifax et est stupéfait : des demandes de crédit auprès de la BMO et de la Banque Scotia et une dizaine de transactions « complémentaires », puis un prêt de 15 000 $ auprès d'un obscur prêteur en ligne lui démontrent qu'on a usurpé son identité.

On estime qu'environ 36 000 Canadiens ont été victimes de vol d'identité en 2016, selon les statistiques les plus récentes du Centre antifraude du Canada.

On estime qu'environ 36 000 Canadiens ont été victimes de vol d'identité en 2016, selon les statistiques les plus récentes du Centre antifraude du Canada. Ce phénomène en hausse croissante, dont les victimes seraient en réalité bien plus nombreuses, est de plus en plus difficile à contrer alors que l'accès au crédit et les opérations en ligne font partie du quotidien en 2019. Voici les règles de base pour limiter les risques.

Vérification annuelle

On recommande de demander une copie de son dossier de crédit au moins une fois par année, auprès d'une des deux institutions principales au Canada, Equifax et TransUnion. Si vous croyez être particulièrement à risque, par exemple à la suite d'un vol de documents, les deux entreprises offrent, pour environ 20 $, une assurance pouvant aller jusqu'à 50 000 $ et un service de surveillance qui vous alertera en cas de changement majeur dans votre dossier. Dans le même esprit, vérifiez soigneusement vos relevés bancaires régulièrement. Il s'agit de repérer le plus rapidement possible toutes les transactions suspectes, les demandes de crédit et de vérification qui pourraient indiquer qu'un fraudeur tente d'utiliser votre identité.

Miser sur la discrétion

Évidemment, il est difficile de se protéger quand votre institution financière, à qui vous avez confié des données confidentielles, est elle-même victime d'une fraude. En dehors de cette éventualité, il est conseillé de ne pas donner accès aux données les plus recherchées par les fraudeurs, soit la date de naissance, le numéro d'assurance sociale, l'adresse intégrale, les numéros de compte et de passeport. Comment ? « Les poubelles sont une mine d'or pour les voleurs d'identité, précise dans un premier temps la Gendarmerie royale du Canada (GRC). Assurez-vous de déchiqueter vos documents personnels ou financiers avant de les jeter à la poubelle. » On recommande par ailleurs de ne garder sur soi que les documents dont on a besoin régulièrement, ce qui exclut la carte d'assurance sociale et le passeport, afin de limiter les conséquences d'un vol ou d'une perte de son portefeuille, par exemple.

Attention à l'hameçonnage

Une des méthodes les plus efficaces pour récolter des données confidentielles consiste à se faire passer pour des institutions financières ou des services auxquels vous êtes abonné en imitant leurs courriels. La GRC a également relevé certains cas où une telle fraude était effectuée par téléphone. Dans tous les cas, les recommandations sont les mêmes : les entreprises légitimes ne vous demanderont jamais au téléphone ou par courriel des informations confidentielles comme votre mot de passe ou votre numéro d'assurance sociale. Dans les courriels, ne cliquez pas sur les pièces jointes provenant d'expéditeurs douteux ni sur les liens. « Fiez-vous à votre instinct, résume le Centre antifraude du Canada. Si un courriel semble frauduleux, il l'est probablement. »

Attention à la boîte aux lettres

Même en 2019, une bonne partie de l'organisation des fraudeurs repose sur le bon vieux courrier à domicile. Votre boîte aux lettres est particulièrement attirante pour y voler des documents, et changer ou utiliser votre adresse est souvent l'un des premiers gestes que font les fraudeurs. Première précaution : « Lorsque vous changez d'adresse, assurez-vous d'avertir le bureau de poste local et toutes les institutions financières concernées », précise la GRC. TransUnion recommande en outre d'« installer une boîte aux lettres avec verrou à votre résidence afin de réduire le vol de courrier ». Prévenir Postes Canada est également conseillé si vous craignez de voir votre courrier détourné par un fraudeur.

Ne dites pas tout

Beaucoup d'organisations se montrent très gourmandes en informations confidentielles, alors qu'elles sont loin d'être toutes nécessaires pour le service offert. Le problème, c'est qu'en multipliant les dépositaires de ces informations, vous vous exposez à ce que l'un d'entre eux les laisse fuiter. Il n'est pas nécessaire, par exemple, de donner son numéro d'assurance sociale à votre propriétaire ou lors d'une demande d'emploi, ou de présenter votre permis de conduire lors d'une banale transaction. « Soyez sceptique à l'égard des offres qui demandent votre numéro d'assurance sociale ou vos renseignements financiers ou de crédit comme condition d'abonnement », prévient en outre TransUnion sur son site.

Agir rapidement

Si vous croyez être victime d'un vol d'identité, il est primordial d'agir vite pour limiter les dégâts. Première étape : signalez le vol à la police. C'est avec le numéro d'événement que vous pourrez ensuite prouver aux institutions financières et aux créanciers que vous avez été victime de fraude. Il faut ensuite évaluer les dégâts en demandant son dossier de crédit, fermer les faux comptes, et communiquer avec tous les créanciers contactés par le fraudeur pour annuler les transactions. Il est également indispensable d'aviser tous les organismes gouvernementaux émetteurs d'un document qui aurait pu être falsifié. Prenez des notes sur toutes vos communications.