 Pipelines : le lobby du pétrole veut plus de soutien des partis fédéraux 

La Presse Canadienne

Ottawa

À l'approche de l'élection fédérale de l'automne, le plus grand lobby pétrolier et gazier au pays exhorte tous les partis politiques à soutenir les grands projets de gazoducs et de gaz naturel liquéfié et à créer un régime de réglementation permettant de mener à terme ces projets plus rapidement.