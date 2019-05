Canada: le FMI contre l'assouplissement des règles sur l'immobilier

Le Fonds monétaire international (FMI) a mis en garde mardi le gouvernement canadien contre tout assouplissement de ses règles encadrant l'accès à l'immobilier, soulignant que l'endettement des ménages reste élevé et qu'un ralentissement graduel du secteur est souhaitable.

Le Canada a imposé l'an dernier de nouvelles exigences aux acheteurs de logements contractant des prêts hypothécaires non assurés, qui doivent notamment satisfaire des tests de vulnérabilité en cas de hausse imprévue des taux.

Les chambres immobilières de Toronto et de Vancouver, première et troisième villes du Canada, ont appelé récemment le gouvernement fédéral à assouplir ces règles, estimant qu'elles rendaient plus difficile l'accès à la propriété.

Ces mesures ainsi qu'« une politique monétaire plus serrée ont contribué à une réduction des risques pour la stabilité financière liés à l'immobilier », a estimé le FMI dans un rapport après une mission au Canada.

Or « le gouvernement est sous pression pour assouplir » sa politique en la matière « ou présenter de nouvelles initiatives pour soutenir l'activité immobilière », constate le FMI dans ce rapport.

« Cela serait mal avisé, car l'endettement des ménages reste élevé et un ralentissement graduel du marché immobilier est souhaitable pour réduire les risques » pour l'ensemble de l'économie, conclut le FMI.