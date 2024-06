Metro, FLO et auto (électrique) vont bientôt rimer et s’arrimer.

L’épicier et le fournisseur de solutions de recharge de véhicules électriques ont conclu un partenariat pour offrir au moins 500 ports de recharge rapide dans plus de 130 épiceries Metro, Super C, Food Basics et Marché Adonis du Québec et de l’Ontario.

L’installation sera entreprise au début d’août. Avec une puissance pouvant atteindre 320 kW, la borne FLO Ultra est en mesure de recharger la plupart des nouveaux véhicules électriques (VE) à 80 % en 15 minutes.

« Ce partenariat vise à intégrer la meilleure expérience recharge des VE dans la vie quotidienne et à la rendre aussi habituelle que de faire son épicerie », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO, par voie de communiqué.

Une partie de ces nouvelles installations est soutenue par le partenariat de FLO avec la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC), qui prévoit lui verser 235 millions de dollars pour installer plus de 1900 ports de recharge rapide publics au Canada d’ici 2027.