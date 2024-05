La Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal (MAC) entend contribuer près de 45 % de plus qu’annoncé l’été dernier pour le projet de transformation du bâtiment du musée.

Après révision du budget ce printemps de la grande campagne de financement de la fondation, le montant cible devant aller directement à l’agrandissement de l’édifice augmente de 5 millions de dollars pour s’établir à 16,5 millions.

L’enveloppe budgétaire totale du projet de réfection du bâtiment passe ainsi de 116,5 millions à 121,5 millions. Il avait déjà été annoncé que le gouvernement du Québec fournira 55 millions et que le fédéral contribuera à hauteur de 50 millions pour le bâtiment.

La révision du budget de la fondation fait suite à une évaluation approfondie des « besoins croissants » du projet de transformation et de la « capacité » de la fondation à y répondre, explique Eva Hartling, membre du conseil d’administration de la Fondation du Musée d’art contemporain de Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR SAUCIER+PERROTTE/GLCRM ARCHITECTES Canevas de la Galerie du Jardin suspendu du futur Musée d’art contemporain de Montréal, qui sera nommé en l’honneur de la Fondation familiale Claudine et Stephen Bronfman

« Au fur et à mesure de l’avancement du projet, il est apparu nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires pour soutenir le projet à la hauteur du budget requis, particulièrement en ce qui touche les améliorations le rendant plus interactif, accessible et éducatif », précise-t-elle.

« La décision a été prise après des consultations avec le cabinet de campagne majeure et une analyse de la capacité financière de la fondation. »

La direction soutient que la superficie des aires d’exposition du nouveau MAC doublera à la suite des rénovations (y compris les halls et les autres espaces de circulation du futur bâtiment). La Presse avait révélé à l’automne que la superficie des salles d’exposition n’augmenterait que de 28 %.

Commencés il y a quelques mois, les travaux doivent se poursuivre jusqu’en 2027 pour mener à une réouverture du musée en 2028.

Amateurs d’art

La fondation familiale de Stephen Bronfman et Claudine Blondin contribue à hauteur de 1 million de dollars à la campagne de la Fondation du MAC.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Les philanthropes Stephen Bronfman et sa femme Claudine Blondin, en entrevue avec La Presse en marge de la conférence C2 Montréal

La Galerie du Jardin suspendu du MAC sera nommée en l’honneur des Bronfman afin de souligner leur contribution.

Stephen Bronfman et Claudine Blondin sont coprésidents du cabinet de la campagne majeure de financement de la Fondation du MAC en soutien au projet de transformation du musée.

Amateur d’art, l’homme d’affaires Stephen Bronfman souligne que les bureaux de sa firme privée d’investissement Claridge hébergent une collection d’art contemporain.

« C’est un fit naturel de s’impliquer avec le MAC », lance celui qui appuie avec sa femme Claudine la recherche de grands donateurs.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’homme d’affaires Stephen Bronfman, rencontré cette semaine en marge de la conférence C2 Montréal

Le monde grandit partout autour de nous. We have to keep up with the Jones ! Il faut toujours injecter du positif et des sous dans nos institutions pour les garder à niveau par rapport à ce qui se fait ailleurs. Stephen Bronfman, rencontré cette semaine en marge de la conférence C2 Montréal

« La concurrence est féroce. Si on veut attirer des gens, il faut que Montréal rayonne. C’est pour ça aussi que je m’étais impliqué dans le baseball même si le projet de stade n’a pas fonctionné. On essaie d’inspirer les gens. Quand je parle de philanthropie, je dis qu’il est important de signer des chèques, mais que c’est tout aussi important que les gens s’impliquent. Ça démontre le leadership présent dans la ville. On est chanceux de pouvoir être dans une position pour aider les gens », précise-t-il.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La présidente du conseil d’administration de C2 Montréal, Claudine Blondin

Quand tu es chanceux, tu dois redonner. Et ça te redonne par la suite parce que tu vois une société qui devient meilleure et plus prospère. Claudine Blondin, présidente du conseil d’administration de C2 Montréal

Selon Stephen Bronfman, Montréal est une ville de créativité. « C’est la culture. C’est les arts. C’est ça qui fait notre ville quand les gens pensent à Montréal », dit-il.

« C’est très important d’inspirer les gens. Il faut penser en dehors de la boîte. La vie n’est pas facile, le contexte économique n’est pas facile. La créativité aide les gens à faire les choses différemment », dit Stephen Bronfman.

« On a de belles institutions à Montréal, de bons restaurants, de belles universités, de beaux musées. On essaie d’amener des gens d’affaires à se mettre ensemble pour faire boule de neige, afin que Montréal devienne plus attirant sur la scène internationale. On est fiers d’habiter à Montréal. Nous avons quatre enfants [trois filles et un garçon]. Avoir de grands projets d’envergure comme le MAC permettra de laisser un legs à la génération suivante. C’est ce qu’on veut expliquer à la communauté des affaires », souligne Claudine Blondin.

Avec la collaboration de Jean Siag, La Presse