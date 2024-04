Train de vie Une retraite hâtive malgré une perte d’emploi ?

Mélissa* et Carl*, tous deux âgés de 49 ans et parents d’élèves de 16 et 18 ans, sont des professionnels dans le secteur bancaire qui envisagent un projet de retraite après leur 55e anniversaire. Or, une perte d’emploi récente remet le projet en question.